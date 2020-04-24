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Gençlik ve başkanlarla bir araya geldi!

Son dakika corona virüsü haberleri... Gençlik ve , ülkemizde gelişen corona virüsü gündemiyle ilgili Kulüpler Birliği ile yaptığı videokonferansta açıklamalarda bulundu. Videokonferansta Başkanı , Göztepe Kulübü Başkanı , Başkanı ve Başkanı yer aldı.

Giriş Tarihi: 24.4.2020 16:05 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 16:06 ABONE OL

Bakan Kasapoğlu, corona virüsü günlerinin geçeceğine inandıklarını söylerken, bu salgını hep birlikte daha güçlü bir şekilde atlatacağız dedi.

"BU SALGINI DAHA GÜÇLÜ ŞEKİLDE ATLATACAĞIZ"
Bu salgın sürecinde gösterdiğimiz performans model olacak bir performans. Ülkemizin imkanları tüm dünya için bir örnek. Bu salgını hep birlikte daha güçlü bir şekilde atlatacağız. Ben salgından etkilenen değerli arkadaşlarımıza geçmiş olsun temennilerimi iletmek istiyorum. Spor da etkilenen alanlardan bir tanesi. Müsabakaların ertelenmesi, büyük turnuvaların ertelenmesi söz konusu. Taraftarlarımızın tribünlerden, sporcuların sahalardan uzak kalması söz konusu oldu. Bu günlerin geçeceğine inanıyoruz.

Spor bir rehabilitasyon aracı. Hepimiz için önemli bir imkan. Sporun paylaşlarına önemli sorumluluklar düşüyor. Sizlerin yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyorum.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlarla bir araya geldi!
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