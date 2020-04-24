Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Güney Kore'de corona virüsü sebebiyle ara verilen futbol ligleri 8 Mayıs'ta başlayacak

'de corona virüsü sebebiyle ara verilen ligleri 8 Mayıs'ta başlayacak

Son dakika corona virüsü haberleri... 'de yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen ligleri, 8 Mayıs'ta başlayacak.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 24.4.2020 15:22 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 15:27 ABONE OL
Güney Kore'de corona virüsü sebebiyle ara verilen futbol ligleri 8 Mayıs'ta başlayacak

Güney Kore'de yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen futbol ligleri, 8 Mayıs'ta başlayacak.

Ligin internet sitesinden yapılan açıklamada, Güney Kore Futbol Federasyonunun birinci ve ikinci lig karşılaşmalarını 8 Mayıs'ta başlatmaya karar verdiği duyuruldu.

Birinci ligde 2020 sezonunun, Jeonbuk Motors ile Suwon Bluewings arasında oynanacak mücadeleyle başlayacağı belirtildi.

Karşılaşmaların ilk aşamada corona virüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacağı ifade edildi.

Güney Kore'de bugüne kadar 10 bin 708 kişide tespit edilen Kovid-19 nedeniyle 240 kişi hayatını kaybetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Güney Kore'de corona virüsü sebebiyle ara verilen futbol ligleri 8 Mayıs'ta başlayacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA