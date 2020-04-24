Her şeye hazırım!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile yaptığı görüşmede "Lütfen bana indirim konusuyla gelmeyin"
dediği iddialarını Burak Yılmaz yalanladı. Golcü futbolcu, "Hayatımın hiçbir döneminde, hiçbir konuda para önceliğim olmadı. Hedeflerime ulaşmak için her zaman maddi konularda fedakarlıkta bulundum. Ancak bu zor günlerde gündemi gerçeğe aykırı olarak işgal eden bir konuda sadece ve sadece camiam için küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Bugün de yarın da ve ne zaman gerekirse o zaman da gerek ülkem için ve gerekse Beşiktaşım için üzerime düşenin fazlasını her zaman yaptım ve yine yaparım
" dedi.