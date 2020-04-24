Her şeye hazırım!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile yaptığı görüşmededediği iddialarını Burak Yılmaz yalanladı. Golcü futbolcu, "Hayatımın hiçbir döneminde, hiçbir konuda para önceliğim olmadı. Hedeflerime ulaşmak için her zaman maddi konularda fedakarlıkta bulundum." dedi.