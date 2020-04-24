İşte UEFA’nın planı

1.5 aydır UEFA her açıklamasında liglerin bitmesi gerektiğini ifade ederken, sürekli tehdit içeren bir üslup kullanıyordu. Dün yapılan toplantıda da birkaç gün önce olduğu gibi UEFA yine, "Liglerin tamamlanmasını şiddetle öneriyor" denilirken bir adım daha ileriye giderek, "3 Ağustos'a kadar bitirin" talimatını verdi.

UEFA haziran ayında liglerini başlatamayanlara en geç 27 Mayıs tarihinde açıklaması şartıyla, playoff (Aynı puandaki takımlar tek maç yaparak ikili sıralamayı belirleyecek) oynatmasını talep etti. Ayrıca, sezonu hiç oynatamayan ve mevcut haliyle tescil ya da iptal eden ülkelerin Avrupa Kupaları bileti alacak takımları, 'sportif başarı' kıstasıyla belirlenecek. UEFA, liglerini tamamlayamayacağını belirten ülkelerde, Avrupa katılımı için son kararı yerel federasyonların vereceğini açıkladı. Eğer lig yarıda kalır ve TFF Avrupa'ya katılım için şu andaki puan durumunu dikkate alırsa Süper Lig'de Şampiyonlar Ligi biletini ilk sırada olan Trabzonspor alacakken, 2. sıradaki Başakşehir play-off oynayacak. Üçüncü Galatasaray UEFA'ya giderken, 4. sıradaki Sivasspor da ön eleme oynamaya hak kazanacak.

ÖZDEMİR: HAZİRANDA BAŞLAMAK İSTİYORUZ

Süper Lig kulüpleri, TFF ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu bugün ortak bir toplantı yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan zirvede, ertelenen ligler için planlarını yaptıklarını belirterek, "Haziranda başlamak istiyoruz" ifadesini kullanmıştı.