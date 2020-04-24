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İstıklal Marşı statlarda okundu

Giriş Tarihi: 24.4.2020 ABONE OL
İstıklal Marşı statlarda okundu
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta coşkuyla kutlanırken Süper Lig kulüpleri ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan anlamlı bir hareket geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluşunun 100. yılı etkinliklerinde dün akşam saatler 21.00'i gösterdiğinde vatandaşlarımız balkon ve camlarında İstiklal Marşı'nı büyük bir heyecanla seslendirrken, başta İstanbul olmak üzere Türkiye'deki tüm statlarda da İstiklal Marşı yankılandı. Marşımız statları inletirken, skorboardlara da Türk bayrağı yansıtıldı.
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İstıklal Marşı statlarda okundu
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