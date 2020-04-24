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'den ramazan ayı mesajı

ekibi 'da forma giyen , Müslümanların ramazan ayını kutladı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 24.4.2020 12:26 ABONE OL
Mesut Özil'den ramazan ayı mesajı

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'da forma giyen Mesut Özil, Müslümanların ramazan ayını kutladı.

Mesut Özil, sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajda, "Ramazan rahmettir, berekettir, muhabbettir, mağfirettir. Ruhun ve bedenin arınması, dimağın berraklaşmasıdır. Dünyanın büyük bir imtihandan geçtiği bu dönemde, mübarek Ramazan-ı Şerif'in kalplerimize teselli olmasını, insanlığın ruhunu ve bedenini tüm bela ve şerlerden arındırmasını, özellikle tüm İslam alemine müjdeler getirmesini Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoş geldin Ramazan." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Mesut Özil, mesajında Arsenal formasıyla dua ederken görüldüğü bir görsel paylaştı.


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Mesut Özil'den ramazan ayı mesajı
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