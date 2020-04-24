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O isim formasını giydi!

'ın gündeminde olduğu iddia edilen Ligi ekiplerinden St. Truiden forması giyen Botoka, sarı-kırmızılı formayı şimdiden giydi. Botoka, Galatasaray formalı görüntülerini hesabından paylaştı.

Giriş Tarihi: 24.4.2020 13:56 ABONE OL
O isim Galatasaray formasını giydi!

Corona virüsü tedbirleri kapsamında Avrupa'nın birçok ligi ertelendi. Futbolcular çalışmalarına evlerinde devam ederken, kulüpler yaz transfer sezonu için hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. Transfer sezonunu hareketli geçirmesi beklenen Galatasaray'a sürpriz bir transfer iddiası geldi ve söz konusu futbolcunun sarı-kırmızılı formayı giymesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Demokratik Kongo Milli Takımı'nın yıldızı Jordan Botaka'nın Galatasaray'a transfer olacağı öne sürüldü.

GALATASARAY FORMASINI GİYDİ!
Kongolu yıldız Galatasaray formasını giyerek fotoğraf çektirince sosyal medyada 26 yaşındaki futbolcunun sarı kırmızılılara transfer olacağı haberleri öne sürüldü.

Belçika'da oyuncu takip ettiği bilinen Galatasaray, son olarak geçen sezonun ortasında Luyindama'yı transfer etmişti.

Jordan Botoka, St.Truiden takımının kaptanlığını yaparken bu sezon çıktığı 30 resmi maçta 4 gol attı 5 de asist yaptı.

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O isim Galatasaray formasını giydi!
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