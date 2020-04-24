Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Schalke 04 Ozan Kabak'ın bonservis bedelini belirledi!

04 'ın bonservis bedelini belirledi!

2019 yılı Ocak ayında 11 milyon Euro bonservis bedeli ile Alman ekibi Stutgart'ın yolunu tutan , burada gösterdiği performansla 04'e transfer olmuştu. Schalke 04'te başarılı bir sezon geçiren Ozan Kabak için kulübü, istediği bonservis bedelini belirledi.

Giriş Tarihi: 24.4.2020 15:45 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 15:57 ABONE OL
Schalke 04 Ozan Kabak'ın bonservis bedelini belirledi!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak'la ilgili flaş bir iddia gündeme taşındı. Bild'de yer alan habere göre Schalke, corona virüsü salgının olumsuz etkilerinden kurtulmak için sakatlıktan dönen genç stoperi satabilir...

8 haftadır sakatlığı nedeniyle tedavi gören Ozan Kabak'ın yeniden topla çalışmalara başladığının bildirildiği haberde, oyuncunun beklenenden daha önce döndüğüne dikkat çekildi. Öte yandan gazete milli yıldız için, "Avrupa'nın büyük kulüplerinin radarında" ifadelerini kullandı. Stuttgart'tan 15 milyon Euro karşılığında Schalke 04'e gelen Ozan Kabak'ın, o dönem yine Bayern Münih tarafından da istendiğine dikkat çekildi.

45 MİLYON EURO'YA YAKIN BİR TEKLİF GELİRSE SATILACAK
Bild, milli defans oyuncusunun sözleşmesinde 2021'den itibaren yaklaşık 45 milyon Euro'luk bir çıkış opsiyonunun bulunduğunu açıklarken, Schalke'nin bu yaz belirtilen rakama yakın bir teklif gelmesi halinde oyuncuyu satmayı planladığı kaydedildi.

Galatasaray'ın eski yıldızı Ümit Karan teklifi açıkladı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Schalke 04 Ozan Kabak'ın bonservis bedelini belirledi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA