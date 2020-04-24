Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz, siyah-beyazlıların sosyal medya hesabının canlı yayın konuğu oldu. Kaptan, hakkında ortaya çıkan haberler hakkında konuşurken, Beşiktaşlı olmasına rağmen Trabzonspor ve Galatasaray armalarını neden öptüğüne de açıklık getirdi.

Burak Yılmaz'ın açıklamaları şöyle;

Benim Beşiktaşlılığım babamdan geliyor, Babam Beşiktaş'da görev aldı. Oradan beri kartallık var.

Şimdi bir şey anlatacağım 'o kadar olur mu?' diyeceksiniz. Antalyaspor'da oynarken Süper Lig'in büyükleri beni istemişti. Başkan 'sen nereyi istiyorsan oraya vereceğim' dedi. Ben de ben 'Beşiktaş'ı istiyorum' dedim. Öyle Beşiktaş'a geldim, böyle Beşiktaşlıyım.

Şenol hoca Kore'den Trabzonspor'a gelmişti ben de Eskişehirspor'da oynuyordum, hoca beni aradı 'Seni istiyorum, kiminle görüşeceğiz' dedi. Ben de 'Beni ne yapacaksınız hocam?' dedim. 'Sen orayı karıştırma' dedi.

Trabzonspor o zaman beni Türk futboluna kazandırmıştı, alt ligde oynayan bir oyuncuyu Süper Lig gol kralı haline getirdi. O yüzden Trabzonspor formasını öptüm.

Galatasaray formasını da öptüm. Galatasaray'a gittiğimde beni Avrupa çapında bir oyuncu haline getirdi, o yüzden kulübe bağlılığımdan dolayı formayı öptüm. Ama hiç bir zaman Beşiktaşlı olduğumu hiç bir yerde saklamadım.

Geçmişe yönelik yüklü bir alacağım var, onu ileri bir tarihe erteledim. Başkanımıza, 'Ne gerekirse oturur konuşuruz' dedim. Bu dönemde para konuşacak insan değilim. Bu dönemde para konuşan vicdansızdır.

Mutlaka lig bir şekilde bitecek. Performanslar nasıl etkilenecek bilmiyoruz. Evde fit kalmak söz konusu değil, öyle bir durum yok. Futbol, başka bir oyun. Haziran sonuna doğru başlayacağımızı düşünüyorum. Durmadan da yeni sezona başlarız.

Ben İnönü'de de oynadım, orası benim için çok başka. İşler iyi gidiyorsa taraftarın coşkusuyla o maçı kazanırsın. Böyle bir taraftar ben hayatımda görmedim, göreceğimi de sanmıyorum. Hayatım boyunca gördüğüm en güzel taraftar, en güzel stadyum.

Boateng'e ilk geldiğinde 'Çok zevk alacaksın, çok başka bir stada çıkacaksın' dedim. Maçtan sonra 'Bu kadarını beklemiyordum, inanılmazdı. Burada kalmak istiyorum' dedi. Bambaşka.

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