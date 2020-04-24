Son dakika... Kulüpler Birliği Başkanı açıkladı! Ligler ne zaman başlayacak?

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, Süper Lig'in başlama tarihi ile ilgili yaptığı açıklamada, "En muhtemel senaryo 12-13-14 Haziran'da lig ve Türkiye Kupası maçlarının başlayıp, 26 Temmuz'da bitirilmesi" dedi.



Bakan Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanlarıyla bugün video konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, TRT Spor'da yaptığı açıklama ile liglerin muhtemel başlama tarihini verdi.

Sepil, "Bu sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da ve dünyanın her yerinde sporun ne zaman başlayacağı tartışılıyor. Öngörü yapmak çok zor. Bu konudaki sorumluluk TFF'de. Nihat Başkan, bir takım öngörülerde bulundu ve bilgiler verdi. Bu konuda karar verici olan Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu. Bunun sonucunda da futbol maçlarının devamı üzerine karar verilecek. En muhtemel senaryoları konuştuk. TFF Başkanı bize bu konularla ilgili bilgi verdi. Hem Avrupa'da, hem Türkiye'de bu maçların bitirilmesiyle ilgili yüksek bir irade var. Herkesin amacı, bir şekilde bu sezonu bitirmek olacak. En muhtemel senaryo, 12-13-14 Haziran'da liglerin tekrar başlaması ve kalan 8 maç ile kupanın 26 Temmuz'da bitirilmesi. Tabii ki bu senaryo, gözüken senaryo ama ay sonunda TFF Başkanı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile tekrar duruma bakılacak" dedi.

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