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Alaves ve Baskonia kulüplerinden sağlık kuruluşlarına koruyucu ekipman yardımı

'nın Alaves ve Baskonia kulüpleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sağlık kuruluşlarına 361 binin üzerinde koruyucu ekipman yardımında bulunulduğunu duyurdu.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 25.4.2020 14:56 ABONE OL
Alaves ve Baskonia kulüplerinden sağlık kuruluşlarına koruyucu ekipman yardımı

İspanya'nın Alaves ve Baskonia kulüpleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sağlık kuruluşlarına 361 binin üzerinde koruyucu ekipman yardımında bulunulduğunu duyurdu.

Kulüplerden yapılan açıklamada, İspanya'nın Bask bölgesindeki sağlık kuruluşlarına 166 bin koruyucu maske, 100 bin çift eldiven, 93 bin koruyucu önlük ve 2 bin 400 koruyucu gözlük olmak üzere 361 bin 400 adet ekipman gönderildiği belirtildi.

Sağlık kuruluşlarına temin edilen ekipmanların bedelinin yaklaşık 800 bin avro olduğu ifade edildi.

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Alaves ve Baskonia kulüplerinden sağlık kuruluşlarına koruyucu ekipman yardımı
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