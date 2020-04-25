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'dan maaş kararı! 4 ay...

İngiltere kulübü 'dan erteleme kararı çıktı. Corona virüsü salgını nedeniyle ekonomik olarak zor günler yaşayan kulüpler, oyuncuların maaşlarında indirime gitmek için çalışmalarını sürdürüyor. Aston Villa da futbolcu ve teknik ekip maaşlarının yüzde 25'ine 4 ay erteleme yapıldığını duyurdu.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 25.4.2020 21:57 ABONE OL
Aston Villa'dan maaş kararı! 4 ay...

İngiltere Premier Lig kulübü Aston Villa, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle futbolcu ve teknik ekip maaşlarının yüzde 25'ine 4 ay erteleme yapıldığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, oyuncular, teknik ekip ve üst yönetimin koronavirüsün oluşturduğu belirsizlik döneminde kulübe yardım etmek için maaşlarının yüzde 25'inin 4 ay ertelenmesini kabul ettiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp üst yöneticisi (CEO) Christian Purslow, "Oyuncularımız ve çalışanlarımız ekonomik sorunlar yaşanan bu zorlu dönemde kulübe büyük bir dayanışma örneği gösterdi." ifadelerini kullandı.

Premier Lig'de daha önce West Ham United, Southampton, Sheffield United ve Watford maaş ertelemesi, Arsenal ise maaş indirimi yapmıştı.

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Aston Villa'dan maaş kararı! 4 ay...
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