Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Borussia Mönchengladbach'tan karton taraftar projesi

'tan karton taraftar projesi

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) , mayıs ayında seyircisiz başlaması planlanan lig maçları için çarpıcı bir karar aldı. Alman ekibi,5 euro karşılığında taraftarlarına, kartondan yapılmış portrelerini tribüne yerleştirme teklifi sundu. Borussia Mönchengladbach tarafından yapılan açıklama ile bu kampanyaya 8 bin taraftarın sipariş verdiği duyuruldu.

Giriş Tarihi: 25.4.2020 21:34 ABONE OL
Borussia Mönchengladbach'tan karton taraftar projesi

Corona virüsü salgını (Covid-19) nedeniyle ara verilen Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) mayıs ayında seyircisiz olarak yeniden başlaması planlanırken, Borussia Mönchengladbach kulübe gelir kaynağı olacak ilginç bir proje başlattı.

Alman kulübü, kombine kart sahipleri öncelikli olmak üzere taraftarlarına ücret karşılığında kartondan yapılmış portrelerini tribüne yerleştirme seçeneği sundu.

Mönchengladbach, bir mail üzerinden fotoğraflarını topladığı taraftarlarının karton portrelerini tribüne yerleştirmeye başlarken, şu ana kadar 8 bin talep geldiği açıklandı.

Her bir taraftarın kartondan portresi için 5 euro kazanan Mönchengladbach'ın, toplanan paraları sosyal sorumluluk projesine aktardığı ifade edildi.

Schalke 04 Ozan Kabak'ın bonservis bedelini belirledi! Bundesliga'da futbolcuların maske ile sahaya çıkma olasılığı inceleniyor Bundesliga 9 Mayıs'ta başlayacak mı? Açıklama yapıldı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Borussia Mönchengladbach'tan karton taraftar projesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA