ePremier Lig'de şampiyon belli oldu

Wolverhampton Wanderers'ın yıldız hücum oyuncusu Diogo Jota, Premier League yıldızlarının FIFA 20 sahnesinde buluştuğu ePremier League Invitational turnuvasında finalde Liverpool'dan Trent Alexander-Arnold'u altın golle 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Turnuvadan elde edilen gelir Premier League oyuncularının oluşturduğu PlayersTogether inisiyatifi üzerinden NHS'e (Ulusal Sağlık Servisi) aktarılacak. Canlı yayınlanan turnuvada Wolves'ı yöneten Jota, gollerini Adama Traore ve Raul Jimenez'le bulurken Alexander-Arnold'ın Liverpool'unda golü atan Georginio Wijnaldum oldu.

Yarı final maçlarında Alexander-Arnold, Manchester City'nin yıldızı Raheem Sterling'i, Jota ise Burnley'den Dwight McNeil'ı mağlup etmişti. Benzer yardım turnuvalarına önümüzdeki günlerde de devam edilmesi bekleniyor.

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LİVERPOOL'UN ŞAMPİYONLUĞU ADİL DEMİŞTİ

Wolverhampton'ın golcüsü Diogo Jota, corona virüsü nedeniyle sezonun iptal edilmesi durumunda lig lideri Liverpool'a şampiyonluk kupasının verilmesi gerektiğini söylemişti.

Diogo Jota, "Karışık bir durum. Bu sezonu tamamlayamazsak eminim ki birkaç kişi bu duruma karşı çıkacaktır. Tabii ki karşı çıkanlar olabilir ama sanırım insanların yüzde 95'i bu konuda hemfikir olacak. Liverpool'un şampiyonluğu adil. Onlar bu yıl çok daha güçlüler ve oyunlarını daha fazla geliştirdiler. Biraz da şanslılardı. Ancak, bunlar şampiyon olmak için oldukça yeterli." ifadelerini kullanmıştı.

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