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'a Adolfo Giach transferinde dişli rakip!

Son dakika transfer haberleri... Falcao'nun takımdan ayrılma ihtimaline karşı San Lorenzo'dan Adolfo Giach'i kadrosuna katmak isteyen Aslan'ı bu transferde dişli rakipler bekliyor.

Giriş Tarihi: 25.4.2020 15:07 ABONE OL
Galatasaray'a Adolfo Giach transferinde dişli rakip!
Galatasaray'da Adolfo Giach için hummalı bir çalışma sürüyor... Sezonun sona ermesinin ardından Falcao'dan boşalacak forvet pozisyonunu Arjantinli golcüyle doldurmayı planlayan sarı kırmızılılara kötü bir haber geldi.

Onefootball.com adlı internet sitesinde yer verilen bilgilere göre sarı kırmızılıların golcü hedefi için A Milli Futbol Takımı'mızın da formasını terlettiği Cengiz Ünder'in takımı Roma devreye girdi.

ATLETICO MINEIRO, BARCELONA VE G.SARAY...
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre 21 yaşındaki golcüyü Galatasaray başta olmak üzere İspanyol devi Barcelona, Atletico Mineiro ve Club Brugge da istiyor.

Adolfo Gaich, bu sezon toplamda çıktığı 13 müsabakada 5 gol 1 asist üretmişti.

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Galatasaray'a Adolfo Giach transferinde dişli rakip!
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