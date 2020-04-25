Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ısrarla istediği Alpaslan Öztürk'ü cazip bir teklif gelmesi halinde satmayı planlayan Göztepe yönetimi savunma hattını güçlendirmek adına çalışmaları başlattı.

Yeni Asır'da yer alan habere göre Wallace Reis ve Atınç'tan istediği verimi alamayan kurmaylar stoper takviyesi için İspanya La Liga ekibi Espanyol'un Brezilyalı yıldızı Naldo'ya kanca attı. La Liga'da son sırada yer alan ve küme düşme sancısı yaşayan Espanyol ile sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki futbolcuya menajeri vasıtasıyla teklif yapıldı.

Espanyol'un Naldo'nun sözleşmesinde 1 yıl daha sözleşme uzatma opsiyonu olduğu ancak Brezilyalı futbolcunun kulüpten ayrılmayı planladığı öğrenildi. Brezilya'da Sao Joao ekibinden yetişen ve ülkesinde Ponte Preta, Cruzeiro ve Gremio ekiplerinde de görev yapan Naldo, Avrupa'da ise Granada, Bologna, Udinese, Getafe, Sporting Lizbon ve Krasnodar ekiplerinde de top koşturdu.

GÖZTEPE'YE SICAK BAKIYOR

Türkiye'den Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da ilgilendiği Naldo için Göztepe de devreye girerken kariyerine yeni bir yön vermeyi planlayan Brezilyalı stoperin teklifleri değerlendirdiği, Göztepe'nin teklifine sıcak baktığı bildirildi.

Brezilyalı stoper kulüp kariyerinde 207 resmi maça çıkarken bu maçlarda 4 gol kaydetmeyi başardı. Futbol hayatı boyunca 3 kez kırmızı kart gören 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon La Liga'da 16 maçta sahaya çıkarken 1 golün de asistini yaptı.

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