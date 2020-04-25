Hasret bitiyor

Nihat Özdemir, 12-13- 14 Haziran'da başlayıp 26 Temmuz'da lig ve kupayı bitireceklerini söylediiçin Antalya-Alanya-İstanbul seçeneği üzerinde bile durulmadı. Kalan 8 haftada program neyse o uygulanacak, futbolcuların sözleşmelerinde yapılacak indirim için federasyondan bir tavsiye kararı almasını da istediler!UEFA'nın önceki gün aldığı 'tavsiyesinin ardından dünSüper Lig'in geleceği adına önemlibir zirve yapıldı. Gençlik ve SporBakanı Muharrem Kasapoğlu, TFFBaşkanı Nihat Özdemir, KulüplerBirliği Başkanı Mehmet Sepil, tümkulüp başkanları ile UEFA toplantısındayer alan TFF BaşkanVekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesiServet Yardımcı görüşmeye katıldı.Video konferans yolu ile yapılan toplantı,2.5 saate yakın sürdü. ServetUEFA'nın '3Ağustos' vurgusunun gerekçelerini anlattı.İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinin29 Ağustos'ta olabileceğini iletti.Görüşmenin ana gündem maddesi Süper Lig'in başlangıç zamanıydı. Bununla ilgili olarak başkanlar düşüncelerini ve fikirlerini anlattılar. TFF Başkanı Nihat Özdemir, 12- 13-14 Haziran olarak başlangıç tarihini düşündüklerini açıkladı. 26 Temmuz'da ligleri bitirmek istediklerini ileten Özdemir, Türkiye Kupası maçlarının da aynı tarihler içinde başlayacağını kaydetti.TFF, Antalya- Alanyaİstanbul gibi tek şehirde bütün maçların oynanması gibi düşüncelerinin olmadığını kulüp başkanlarına iletti.MAÇLAR belirtilen tarihlerde yapılacaksa, kalan 8 haftanın normalde olacağı gibi her takımın kendi sahasında oynanacağı duyuruldu. Statlarda seyirci olmayacak.TFF yönetimi, son günlerde 'Katar'dan Süper Lig'e teklif geldi, maçları burada oynayalım' haberlerinin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.BAŞKANLAR, kulüplerin ekonomik durumunun virüs nedeniyle ciddi darbe yediğini Bakan Kasapoğlu'na anlatıp yardım istediler. Bu konuda daha detaylı raporlar hazırlanacak.KULÜPLER Birliği Başkanışu açıklamayı yaptı: "UEFA ve FIFA'da liglerin bitirilmesi yönünde irade var. Biz de bunu uygulayacağız. En önemli konulardan biri mali konulardı. Bu konuda TFF ve Spor Bakanlığı olarak neler yapılabilir bunları tartıştık. Bir çalışma grubu kurmaya karar verdik.Pandeminin oluşturduğu sorunları birlikte nasıl çözebiliriz, bunlar ortaya konulacak. Artık tüketen değil, üreten bir futbol ekonomisine geçmemiz gerekiyor. Sorunları hep birlikte aşacağız inşallah."