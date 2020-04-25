Hasret bitiyor

TFF Başkanı
Nihat Özdemir, 12-13- 14 Haziran'da başlayıp 26 Temmuz'da lig ve kupayı bitireceklerini söyledi
Maçlar
için Antalya-Alanya-İstanbul seçeneği üzerinde bile durulmadı. Kalan 8 haftada program neyse o uygulanacak
Başkanlar
, futbolcuların sözleşmelerinde yapılacak indirim için federasyondan bir tavsiye kararı almasını da istediler!
UEFA'nın önceki gün aldığı '3 Ağustos'a kadar ligleri bitirin'
tavsiyesinin ardından dün
Süper Lig'in geleceği adına önemli
bir zirve yapıldı. Gençlik ve Spor
Bakanı Muharrem Kasapoğlu, TFF
Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler
Birliği Başkanı Mehmet Sepil, tüm
kulüp başkanları ile UEFA toplantısında
yer alan TFF Başkan
Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi
Servet Yardımcı görüşmeye katıldı.
Video konferans yolu ile yapılan toplantı,
2.5 saate yakın sürdü. Servet Yardımcı, öncelikle UEFA toplantısında alınan kararlarla ilgili başkanlara detaylı bilgi verdi.
UEFA'nın '3
Ağustos' vurgusunun gerekçelerini anlattı.
İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinin
29 Ağustos'ta olabileceğini iletti.
TÜRKİYE KUPASI DA BAŞLIYOR
Görüşmenin ana gündem maddesi Süper Lig'in başlangıç zamanıydı. Bununla ilgili olarak başkanlar düşüncelerini ve fikirlerini anlattılar. TFF Başkanı Nihat Özdemir, 12- 13-14 Haziran olarak başlangıç tarihini düşündüklerini açıkladı. 26 Temmuz'da ligleri bitirmek istediklerini ileten Özdemir, Türkiye Kupası maçlarının da aynı tarihler içinde başlayacağını kaydetti. Özdemir, ligler için Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu kararlarının önemli olduğunun altını da çizdi.
BÜTÜN TAKIMLAR KENDİ STADINDA OYNAYACAK
TFF, Antalya- Alanyaİstanbul gibi tek şehirde bütün maçların oynanması gibi düşüncelerinin olmadığını kulüp başkanlarına iletti.
MAÇLAR belirtilen tarihlerde yapılacaksa, kalan 8 haftanın normalde olacağı gibi her takımın kendi sahasında oynanacağı duyuruldu. Statlarda seyirci olmayacak.
TFF yönetimi, son günlerde 'Katar'dan Süper Lig'e teklif geldi, maçları burada oynayalım' haberlerinin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.
BAŞKANLAR, kulüplerin ekonomik durumunun virüs nedeniyle ciddi darbe yediğini Bakan Kasapoğlu'na anlatıp yardım istediler. Bu konuda daha detaylı raporlar hazırlanacak.
ÇALIŞMA GRUBU KURULACAK
KULÜPLER Birliği Başkanı Mehmet Sepil
şu açıklamayı yaptı: "UEFA ve FIFA'da liglerin bitirilmesi yönünde irade var. Biz de bunu uygulayacağız. En önemli konulardan biri mali konulardı. Bu konuda TFF ve Spor Bakanlığı olarak neler yapılabilir bunları tartıştık. Bir çalışma grubu kurmaya karar verdik. TFF ve Süper Lig kulüpleri birlikte hızlıca bir grup kuracak. Sayın Bakanımız moderatör olacak.
Pandeminin oluşturduğu sorunları birlikte nasıl çözebiliriz, bunlar ortaya konulacak. Artık tüketen değil, üreten bir futbol ekonomisine geçmemiz gerekiyor. Sorunları hep birlikte aşacağız inşallah."