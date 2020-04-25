Isla ve ailesi karantinadan çıktı

Fenerbahçe'nin Şilili oyuncusu Mauricio Isla, eşi Gala Caldirola ve çocuğu ile birlikte girdiği karantinadan çıktı. Yıldız oyuncu, Güngören'deki KYK yurdunda karantinaya alınan ailesini yalnız bırakmamak için gönüllü olarakHafta boyunca sosyal medyadan fotoğraflar paylaşan, eşi ile kağıt oynayarak vakit geçiren Isla ve ailesinin son testleri de negatif çıktı. 14 günlük karantina son buldu.F.DÜSSELDORF'A kiralanan Zanka geri dönüyor. Fortuna Düsseldorf Sportif Direktörü Pfannenstiel; takımda kiralık olarak oynayan oyuncuların da arasında bulunduğu toplam 17 futbolcuyla yollarını ayıracaklarını duyurdu.