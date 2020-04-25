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Isla ve ailesi karantinadan çıktı

F.Bahçeli oyuncu, eşi ve kızının son yapılan testleri de negatif sonuçlandı

VOLKAN DEMİR Futbol
Giriş Tarihi: 25.4.2020 ABONE OL
Isla ve ailesi karantinadan çıktı
Fenerbahçe'nin Şilili oyuncusu Mauricio Isla, eşi Gala Caldirola ve çocuğu ile birlikte girdiği karantinadan çıktı. Yıldız oyuncu, Güngören'deki KYK yurdunda karantinaya alınan ailesini yalnız bırakmamak için gönüllü olarak onlarla birlikte süreci geçirmişti. Hafta boyunca sosyal medyadan fotoğraflar paylaşan, eşi ile kağıt oynayarak vakit geçiren Isla ve ailesinin son testleri de negatif çıktı. 14 günlük karantina son buldu.

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Isla ve ailesi karantinadan çıktı
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