Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kayserisporlu Diego Angelo: "En güzel golümü Kayserispor'a attım"

Kayserisporlu : "En güzel golümü 'a attım"

Hes Kablo 'un stoper oyuncusu , en güzel golünü Kayserispor'a karşı attığını söyledi.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 25.4.2020 13:35 ABONE OL
Kayserisporlu Diego Angelo: En güzel golümü Kayserispor'a attım

Hes Kablo Kayserispor'un stoper oyuncusu Diego Angelo, en güzel golünü Kayserispor'a karşı attığını söyledi.

Bu sezon devre arasında Antalyaspor'dan kiralık olarak Kayserispor'a transfer edilen Brezilyalı futbolcu Diego Angelo, Covid19 salgınının yaşandığı şu günlerde ailesiyle birlikte evinde zaman geçiriyor. 10 yıldır Türkiye'de bulunan ve zaman zaman yaptığı sosyal destek çalışmaları ile alkış toplayan Diego Angelo, bu süreçte oynadığı maçlarda en güzel golünü şu an formasını giydiği Kayserispor'a karşı attığını söyledi. Diego Angelo, "Ben Eskişehirspor'da oynadığım dönemde Kayserispor'a attığım golü unutamıyorum. Türkiye'de ilk golümü Kayserispor'a attım. Antalyaspor'da oynarken Bursaspor'a attığım golü de unutamıyorum" dedi.

Türkiye'de en beğendiği teknik direktörleri de dile getiren Angelo, "Türkiye'de çok antrenör ile çalıştım. Hepsini seviyorum. Bana her antrenör şans verdi. Ersun Yanal'ı seviyorum. Bülent Korkmaz çok iyi lider. Türkiye'de ilk şans bana Bülent Uygun verdi. Rıza Çalımbay'ı seviyorum, hem Eskişehir'de hem de Antalyaspor'da çalıştım. Hamza Hamzaoğlu çok karakterli ve çok iyi bir insan" yorumu yaptı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayserisporlu Diego Angelo: "En güzel golümü Kayserispor'a attım"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA