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Mourinho'nun ilk sırasında Trabzonlu yıldız var!

Son dakika haberleri... ekibi Tottenham'ın Portekizli çalıştırıcısı , kaleci transferi için Trabzonsporlu 'ı ilk sıraya yazdı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.4.2020 08:58 ABONE OL
Mourinho'nun ilk sırasında Trabzonlu yıldız var!
Premier Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen Jose Mourinho, yönetimden iyi bir kaleci talep etmişti. Portekizli çalıştırıcının önüne 3 isim konuldu.

Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır. Ajax'tan Andre Onana ve Lazio'dan Thomas Strakosha. Onana ile Tottenham'dan daha büyük kulüpler ilgileniyor ve 24 yaşındaki Kamerunlu eldivenin transferi imkansız olarak görülüyor.

Strakosha ile Uğurcan arasında ise Mourinho'nun tercihinin Trabzonspor'un eldiveni olduğu yazıldı. Ada basınında yer alan haberlerde Uğurcan'ın modern kaleciliğin tüm özelliklerine sahip olduğu yazıldı.
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Mourinho'nun ilk sırasında Trabzonlu yıldız var!
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