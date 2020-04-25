Oyuncu indirimi için TFF tavsiye kararı almalı!

Süper Lig kulüpleri, oyuncuların ücretlerinin düşürülmesi için de fikir alışverişinde bulundu. Bazı kulüp başkanları, TFF'nin ortak bir metin yayımlayarak tavsiye niteliğinde "ücret indirimi"
konusunda kulüplere destek olmasını istedi. Ancak bu konuda 'Her kulübün ayrı bütçesi ve mali yapısı var.
A takımının yapacağı indirim oranı ile B takımının yapacağı indirim oranı bir olur mu?' söylemleriyle rafa kalktı. Zaten TFF Başkanı Nihat Özdemir de başkanlara bu konuya karışmayacaklarını iletti. Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, "Maaş indirimleri tartışıldı. Gelirlerde büyük bir azalma var. Maçlar seyrcisiz oynanacak. Mağazalar kapalı. Sponsorlar sorun yaşıyor. Herkes elini taşının altına sokacak"
diye konuştu.
ALMANYA MODELİ ÖRNEK OLACAK
ALMANYA'DA liglerin başlaması için hazırlıklar yapılırken TFF bu modeli örnek alacaklarını başkanlara iletti. Almanya'da takımlar antrenmanlarını sürdürüyor. Federasyon maçların seyircisiz oynanması kararını alırken stattaki görevli sayısının toplam 322'yi geçmemesini şart koştu. İki takımın da stada farklı yerlerden giriş yapıp mücadele öncesinde el sıkışmasını da yasaklayan
federasyon maç sonu röportajlarını da iptal etti. Yedek kulübesinde oturanlar azaltılacak...
Toplamda takımlardaki oyuncular için farklı zamanlarda 25 bin Koronavirüs testi yapılması da planlanıyor.
SON GOLÜ VEYSEL ATMIŞTI
SÜPER
Lig'de en son 16 Mart Pazartesi günü Antalyaspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya gelmişti. Akdeniz ekibi mücadeleyi Veysel Sarı'nın attığı golle 1-0 kazanmıştı. 26. haftanın ardından TFF, ligleri süresiz ertelemişti.