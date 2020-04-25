Oyuncu indirimi için TFF tavsiye kararı almalı!

Süper Lig kulüpleri, oyuncuların ücretlerinin düşürülmesi için de fikir alışverişinde bulundu. Bazı kulüp başkanları, TFF'nin ortak bir metin yayımlayarak tavsiye niteliğinde "konusunda kulüplere destek olmasını istedi. Ancak bu konudaA takımının yapacağı indirim oranı ile B takımının yapacağı indirim oranı bir olur mu?' söylemleriyle rafa kalktı. Zaten TFF Başkanı Nihat Özdemir de başkanlara bu konuya karışmayacaklarını iletti. Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, "diye konuştu.ALMANYA'DA liglerin başlaması için hazırlıklar yapılırken TFF bu modeli örnek alacaklarını başkanlara iletti. Almanya'da takımlar antrenmanlarını sürdürüyor. Federasyon maçların seyircisiz oynanması kararını alırken stattaki görevli sayısının toplam 322'yi geçmemesini şart koştu.federasyon maç sonu röportajlarını da iptal etti.Toplamda takımlardaki oyuncular için farklı zamanlarda 25 bin Koronavirüs testi yapılması da planlanıyor.Lig'de en son 16 Mart Pazartesi günü Antalyaspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya gelmişti. Akdeniz ekibi mücadeleyi Veysel Sarı'nın attığı golle 1-0 kazanmıştı. 26. haftanın ardından TFF, ligleri süresiz ertelemişti.