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idmanlara başlıyor

Yılport , corona virüsü nedeniyle liglere verilen aranın ardından sahalara iniyor. 2’nci Lig ekibi 4 'ta antrenmanlara başlayacak.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 25.4.2020 20:32 ABONE OL
Samsunspor idmanlara başlıyor

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, yeni tip corona virüsü (COVID-19) nedeniyle ara verilen antrenmanlara 4 Mayıs tarihinde başlayacaklarını duyurdu.

Kırmızı beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A takımımız COVID-19 salgını nedeniyle ara verdiği çalışmalarına 4 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Nuri Asan Tesisleri'mizde yeniden başlayacaktır. 4 Mayıs'ta tesislerimizde hazır bulunacak oyuncu, teknik ekip ve personelimize gerekli testler yapılacak olup, test sonuçlarının ardından oyuncular gruplar halinde, sosyal mesafe kuralı gözetilerek ve tüm önlemler alınmak kaydıyla idmanlara başlayacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

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Samsunspor idmanlara başlıyor
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