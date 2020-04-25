Serie A'da 233 milyon euroluk kriz

Corona virüsü (Covid-19) sebebiyle Avrupa'nın hemen her ülkesinde ligler ertelenirken, bu durumun ekonomik yansımaları da yayıncı kuruluşlar ile kulüpleri karşı karşıya getiriyor. İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Seria A) maçlar oynanmadığı için peşin ödeme yapmak istemeyen yayıncı kuruluşlar ile kulüpler arasında kriz çıktı.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Serie A'nın yayın hakkını elinde bulunduran 3 yayıncı kuruluşun 233 milyon euroluk ödemeyi zamana yayma fikrine kulüpler karşı çıktı. Kulüpler; Sky, DAZN ve IMG'den ödemelerin gecikmemesini isterken, sözleşmede belirtilen tarih olan 1 Mayıs'ta ödemelerin yapılmasını şart koştular.

Haberde, kulüplerin aksi bir durumda mahkemeye gidecekleri ifade edildi.

Yayıncı kuruluşlar ise ülkede liglerin ve spor faaliyetlerinin durdurulması nedeniyle 233 milyon euro ödemeyi hem zamana yayma hem de pazarlık önerisini sundu. Kulüpler ise bu teklife şiddetle karşı olduklarını iletti.

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