Son anda gidememişler!

Galatasaray forması giyen bazı Güney Amerikalı futbolcuların corona virüsü salgının başlarında ülkelerine gitmek istediği ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımdan Muslera, Mariano ve Falcao; Medipol Başakşehir forması giyen Robinho ile Caiçara ve Göztepe'den Mossoro'nun özel bir uçakla Güney Amerika'ya gitmeyi planladıkları ancak salgın sonrası Türkiye'de yurt dışına gidiş ve ülkeye gelişlerin yasaklanması kararının ardından kaldıkları bildirildi.

Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Mariano da yaptığı açıklamada konuya ilişkin, "Bir uçak kiralamayı aramızda konuştuk ama konuyla ilgili elçilikle görüşmedik. Bu arada hava alanları uçuşa kapatıldı. 10 yıldır Türkiye'de yaşayan Fernando Muslera artık bu işin zor olacağı konusunda uyardı. 15-20 gün sonra çalışmalar tekrar başlarsa ne yaparız ve Türkiye'ye tekrar dönemeyiz diye çekindik" ifadelerini kullandı.

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