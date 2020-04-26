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3 futbolcu havaalanında mahsur kaldı

Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle ülkelerin yurt dışı uçuşlarına sınırlama veya yasaklar getirmesi ülkelerine dönmek için çabalayan sporcuları beklenmedik zorluklarla karşı karşıya getiriyor. Bu doğrultuda Arabistan Ligi'nde forma giyen Arjantinli 3 futbolcu ülkelerine dönmek için aktarma yapacakları Almanya'da mahsur kaldı.

Giriş Tarihi: 26.4.2020 19:37 ABONE OL
3 futbolcu havaalanında mahsur kaldı

Corona virüsü salgını nedeniyle ülkeler sınırlarını kapatırken, evlerine dönmek için uğraşan bazı yabancı futbolcular beklemedikleri zorluklarla karşılaştı.

Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımında oynayan Leonardo Gil, Damac FC takımında oynayan Sergio Vittor ve Al-Shabab'ta oynayan Christian Guanca, Brezilya ile Arjantin arasındaki uçuş yasağı nedeniyle Frankfurt Havaalanı'nda mahsur kaldı.

GEREKLİ İZNİ ALAMADILAR

Arabistan'dan Arjantin'e doğrudan uçuş olmadığı için Almanya – Brezilya – Arjantin rotasını izlemek zorunda olan ve aktarma yapmak için önce Frankfurt'a uçan 3 futbolcu, Arjantin yetkililerin gereken izni alamaması nedeniyle 1 haftadır boş havaalanında kalıyor.

"BU BİR UTANÇ"

Oyunculardan Gil yaptığı açıklamada, "Yapabildiğimiz her şeyi yaptık, tüm kapıları çaldık ancak dönüş olmadı. Bounos Aires'a boş uçaklar gitti, Arjantinli olmayanları taşıdı, bu bir utanç. Arjantin hükümeti neden bizi geride bırakıyor, anlamıyoruz" dedi.

"SADECE 2 ODA BULABİLDİK"

Otellerin de kapalı olduğunu ve kendilerini almadığını belirten Gil, "Sadece 2 oda bulabildik, onları da Guanca'nın kızlarına ve annesine verdik. Hepimiz havaalanında uyumak zorunda kaldık, burada kimse yok" ifadelerini kullandı.

FARKLI UÇUŞ NOKTALARINA GİTMEYE ÇALIŞACAKLAR

1 haftadır havaalanında mahsur kalan futbolcular şu anda, Arjantin hükümetinin vatandaşlarını almak için planladığı diğer uçuşlardan birine gitmeye çalışıyor. 27 Nisan'da Madrid'den, 29 Nisan'da Roma'dan, 1 Mayıs'ta Paris'ten ve 3 Mayıs'ta Barcelona'dan, Arjantin'e uçuşlar bulunuyor.

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3 futbolcu havaalanında mahsur kaldı
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