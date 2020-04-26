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'dan açıklaması

Corona virüsü nedeniyle askıya alınan 'in haziran ortası gibi başlatılması planlanıyor. Kulüpler de bu doğrultuda planlamalarını yapıyor. Deneyimli teknik adam , Denizlispor'un lige hazır hale geleceğini aktardı.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 26.4.2020 13:52 ABONE OL
Bülent Uygun'dan Süper Lig açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Bülent Uygun yaklaşık 1 aylık süre zarfında futbolcularının hazır duruma geleceğini söyledi.

Corona virüsü salgını yüzünden takımdaki herkesin haftalardır evlerinden çıkmadığını dile getiren Uygun, "Çalışmalarımıza, sosyal mesafeyi koruyarak, oyuncularımızı 4'erli gruplara ayırıp yarın başlayacağız. Evden antrenman sistemi form kaybına neden oldu. Şu an liglerin başlama tarihi 12-14 Haziran olarak ön görüldü. Bu süreçte takımı toparlayacağız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Son haftalarda grafiğimiz çok iyiydi. Maalesef bu salgın sorunuyla karşılaştık. Ancak camiamız bize güvensin, ligi en iyi yerde bitireceğiz ve yeni sezona güçlü bir şekilde hazırlanacağız" diye konuştu.

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Bülent Uygun'dan Süper Lig açıklaması
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