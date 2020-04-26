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Galatasaraylı 'dan paylaşımı

'ın Kolombiyalı forveti , hesabından bir dönem formasını giydiği ile ilgili paylaşımda bulundu. Eski takımının 117. yılını kutlayan Falcao, "Tüm taraftarlarına, ve oyuncularına. " ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 26.4.2020 23:16 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 23:32 ABONE OL
Galatasaraylı Radamel Falcao'dan Atletico Madrid paylaşımı

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, eski takımı Atletico Madrid'in 117. yılını kutladı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kolombiyalı golcü, "Tüm taraftarlarına, teknik direktörlerine ve oyuncularına. Tebrikler! Atletico." ifadelerini kullandı.

ATLETICO MADRID'DEN PAYLAŞIM GELMİŞTİ

İspanyol devi Atletico Madrid, 117. yaşını sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla kutladı. Atletico Madrid resmi hesabı paylaşıma, "117 yıllık tarih, 117 yıllık hatıralar, 117 yıllık sadakat, 117 yıllık tuttu." notunu düştü.

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Galatasaraylı Radamel Falcao'dan Atletico Madrid paylaşımı
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