Galatasaraylı Radamel Falcao'dan Atletico Madrid paylaşımı

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, eski takımı Atletico Madrid'in 117. yılını kutladı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kolombiyalı golcü, "Tüm taraftarlarına, teknik direktörlerine ve oyuncularına. Tebrikler! Atletico." ifadelerini kullandı.

ATLETICO MADRID'DEN PAYLAŞIM GELMİŞTİ

İspanyol devi Atletico Madrid, 117. yaşını sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla kutladı. Atletico Madrid resmi hesabı paylaşıma, "117 yıllık tarih, 117 yıllık hatıralar, 117 yıllık sadakat, 117 yıllık tuttu." notunu düştü.

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La Liga'dan Radamel Falcao paylaşımı