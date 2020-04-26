İspanya Sağlık Bakanı'ndan flaş açıklama! La Liga...

İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa, ülkede corona virüsü (Covid-19) nedeniyle ara verilen futbol liglerinin geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Illa yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolun yazdan önce başlayacağını söylemek mümkün değil. Virüsün ilerleyişini takip etmeye devam edeceğiz ve normale dönüş için gerekenleri yapacağız" ifadesini kullandı.

Corona virüsü salgını nedeniyle 23 binden fazla insanın hayatını kaybettiği İspanya'da, futbol liglerinin mayıs ayından önce başlamayacağı açıklanmıştı.