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Sağlık Bakanı'ndan flaş açıklama! La Liga...

Corona virüsü (Covid-19) salgınının Avrupa'da en çok can kaybına neden olduğu ülkelerden biri olan 'da liglerinin geleceğiyle ilgili alınacak karar merakla bekleniyor. konuyla ilgili yaptığı açıklamada liglerin yaz ayından önce başlamasının çok zor olduğunu belirtti.

Giriş Tarihi: 26.4.2020 23:23 ABONE OL
İspanya Sağlık Bakanı'ndan flaş açıklama! La Liga...

İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa, ülkede corona virüsü (Covid-19) nedeniyle ara verilen futbol liglerinin geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Illa yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolun yazdan önce başlayacağını söylemek mümkün değil. Virüsün ilerleyişini takip etmeye devam edeceğiz ve normale dönüş için gerekenleri yapacağız" ifadesini kullandı.

Corona virüsü salgını nedeniyle 23 binden fazla insanın hayatını kaybettiği İspanya'da, futbol liglerinin mayıs ayından önce başlamayacağı açıklanmıştı.

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İspanya Sağlık Bakanı'ndan flaş açıklama! La Liga...
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