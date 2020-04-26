İşte Tottenham'ın transfer hedefi! Barcelona...

Gelecek sezon için iyi bir kadro kurmayı hedefleyen Tottenham'da Mourinho'nun en çok istediği futbolcu ortaya çıktı. Portekiz basınında yer alan habere göre başarılı teknik adam Barcelona'dan Rakitic'in transfer edilmesini istiyor.

Avrupa'daki birçok önemli takımın da Hırvat yıldızın peşinde olduğu öğrenilirken, Tottenham'ın Rakitic için ısrarcı olması bekleniyor.

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