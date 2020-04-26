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İşte 'ın hedefi! ...

İngiliz devi , 'dan ayrılması beklenen Rakitic için harekete geçti. Hırvat yıldızın, önümüzdeki sezon Katalan ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Giriş Tarihi: 26.4.2020 14:57 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 14:58 ABONE OL
İşte Tottenham'ın transfer hedefi! Barcelona...

Gelecek sezon için iyi bir kadro kurmayı hedefleyen Tottenham'da Mourinho'nun en çok istediği futbolcu ortaya çıktı. Portekiz basınında yer alan habere göre başarılı teknik adam Barcelona'dan Rakitic'in transfer edilmesini istiyor.

Avrupa'daki birçok önemli takımın da Hırvat yıldızın peşinde olduğu öğrenilirken, Tottenham'ın Rakitic için ısrarcı olması bekleniyor.

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İşte Tottenham'ın transfer hedefi! Barcelona...
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