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'ye İngiltere'den dev talip

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'de forma giyen yıldız oyuncu 'nin adı bir süredir İspanyol devi ile anılıyordu. Bir sonraki adresi merakla beklenen 21 yaşındaki oyuncu için Teknik Direktörü 'ün şartları zorlayabileceği iddia edildi.

Giriş Tarihi: 26.4.2020 21:42 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 21:57 ABONE OL
Kylian Mbappe'ye İngiltere'den dev talip

Adı bir süredir Real Madrid ile anılan PSG'nin yıldız oyuncusu Kylian Mbappe için Liverpool da devreye girdi.

Le 10 Sport'ta yer alan haberde, teknik direktör Jürgen Klopp'un takımında görmeyi çok istediği Fransız yıldız için Liverpool'un tüm şartları zorlayabileceği öne sürüldü.

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Haberin detaylarında, Alman teknik adamın bu transfer girişimi öncesinde Mbappe'nin babası Wilfried Mbappe ile bizzat görüştüğü belirtildi. Haberde ayrıca, görüşmenin çok olumlu geçtiği ve Liverpool'un Real Madrid'i yarışta saf dışı bırakmak için eline büyük bir koz geçtiği dile getirildi.

PSG ile sözleşmesi 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki Fransız golcü, bu sezon takımıyla çıktığı 33 maçta 30 gol attı.

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Kylian Mbappe'ye İngiltere'den dev talip
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