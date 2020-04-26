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Ligler resmen askıya alındı!

Corona virüsü futbolda etkisini artırmaya devam ediyor. Ülkemizde süresiz olarak ertelenen ligler, 'da tamamen iptal edilmişti. son olarak Tacikistan'da da durdu. Tacikistan'da şu ana kadar corona virüsü vakasına rastlanmamıştı.

Giriş Tarihi: 26.4.2020 12:20 ABONE OL
Ligler resmen askıya alındı!

Tacikistan Futbol Federasyonu, ülkedeki maçların 10 Mayıs tarihine kadar askıya alındığını açıkladı. Belarus, Burundi, Nikagaruga ve Türkmenistan'la birlikte futbolun devam ettiği ender ülkelerden olan Tacikistan'da şu ana kadar corona virüsü vakasına rastlanmadığı açıklandı.

Corona virüsü nedeniyle dünyada futbol dururken, Tacikistan, Burundi, Belarus, Nikaragua ve Türkmenistan'da ise karşılaşmalar devam ediyordu. Ancak bu ülkelerden Tacikistan, maçları askıya almaya karar verdi. Tacikistan Futbol Federasyonu, dün yaptığı açıklamada halkın sağlığı ve güvenliği için, kamu ve spor etkinliklerinin geçici olarak durdurulması kararını desteklediklerini ve tüm futbol organizasyonlarını 10 Mayıs tarihine kadar askıya aldığını açıkladı. 9 milyon nüfusu bulunan ülkede şu ana kadar corona virüsü vakasına rastlanmadığı açıklandı.

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Ligler resmen askıya alındı!
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