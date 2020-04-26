Ömer Toprak'tan transfer müjdesi

Bonservisi Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da bulunan Ömer Toprak'ın adı transfer döneminde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılıyordu.

Ancak Almanya'da kalmayı tercih eden Toprak, kiralık olarak Werder Bremen'in yolunu tutmuştu.

Bu sezon sık sık sakatlıklarla boğuşan milli stoper, Bremen'de tutunamadı ve beklentileri karşılayamadı.

Ajansspor'un haberine göre Alman basını, Mızıkacılar'ın kiralık olarak transfer ettiği Ömer Toprak'ı yeni sezon planlarına dahil etmediğini ve kadroda düşünmediğini iddia etti.

SON KARAR DORTMUND'DA

Toprak'ın geleceğiyle ilgili son kararı, bonservisini elinde bulunduran Borussia Dortmund Kulübü verecek. Yakın zamanda Dortmund yöneticileri, maliyeti yüksek futbolcular konusunda tasarruf yapılabileceğini ve bazı isimlerle de yolların ayrılacağını duyurmuştu.

Nuri Şahin'den EURO 2020 açıklaması

Mesut Özil'den Ramazan paylaşımı