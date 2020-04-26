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'tan transfer müjdesi

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Werder Bremen'de forma giyen ve bonservisi Borussia Dortmund'da olan bu sezon oynadığı futbolla Werder Bremen teknik heyetini memnun edemedi. Adı Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılan oyuncununun geleceğiyle ilgili son karar Borussia Dortmund'da.

Giriş Tarihi: 26.4.2020 19:27 ABONE OL
Ömer Toprak'tan transfer müjdesi

Bonservisi Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da bulunan Ömer Toprak'ın adı transfer döneminde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılıyordu.

Ancak Almanya'da kalmayı tercih eden Toprak, kiralık olarak Werder Bremen'in yolunu tutmuştu.

Bu sezon sık sık sakatlıklarla boğuşan milli stoper, Bremen'de tutunamadı ve beklentileri karşılayamadı.

Ajansspor'un haberine göre Alman basını, Mızıkacılar'ın kiralık olarak transfer ettiği Ömer Toprak'ı yeni sezon planlarına dahil etmediğini ve kadroda düşünmediğini iddia etti.

SON KARAR DORTMUND'DA

Toprak'ın geleceğiyle ilgili son kararı, bonservisini elinde bulunduran Borussia Dortmund Kulübü verecek. Yakın zamanda Dortmund yöneticileri, maliyeti yüksek futbolcular konusunda tasarruf yapılabileceğini ve bazı isimlerle de yolların ayrılacağını duyurmuştu.

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Ömer Toprak'tan transfer müjdesi
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