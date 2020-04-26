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Tacikistan Futbol Ligi de corona virüsü nedeniyle ertelendi!

'de başlayarak tüm dünyayı saran corona virüsü salgını, bir ligi daha vurdu. Dünyanın birçok ülkesi maçları ertelerken, de 'a kadar askıya alındı. Ligde 4. hafta maçları oynanmıştı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 26.4.2020 15:52 ABONE OL
Tacikistan Futbol Ligi de corona virüsü nedeniyle ertelendi!

Tacikistan Birinci Futbol Ligi karşılaşmaları, yeni tip corona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında yarından itibaren askıya alınacak.

Ülke futbol federasyonundan yapılan açıklamada, hükümetin spor aktiviteleri için getirdiği kısıtlama nedeniyle birinci lig maçlarının yarından itibaren 10 Mayıs'a kadar erteleneceği duyuruldu.

Tacikistan'da birinci lig karşılaşmaları 5 Nisan'da başlamıştı. Bugün tamamlanacak 4. hafta maçlarının ardından futbola ara verilecek Tacikistan, Belarus, Burundi ve Nikaragua gibi liglere devam edilen az sayıdaki ülkeler arasında yer alıyordu.

Çin'in sınır komşusu Tacikistan'da yetkili makamlar, şu ana kadar Kovid-19 vakası tespit edilmediğini ileri sürüyor.

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Tacikistan Futbol Ligi de corona virüsü nedeniyle ertelendi!
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