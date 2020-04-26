Virüs raporu kulüplere verilecek

Liglerin haziranda başlaması yönünde planlar yapılırken, Koronavirüs'le ilgili uzun süredir araştırmalarda bulunan ve detaylı bir rapor hazırlayan TFF Sağlık Kurulu, bu raporunu futbol federasyonu yönetimine sundu.Uluslararası platformda da gerekli görüşmeler yapılıp TFF yönetimine geniş kapsamlı bir rapor verildi. Maçların başlaması halinde futbolcular ve sahalarla ilgili hangi tedbirlerin alınması gerektiğine dair hazırlanan rapor yarın da bütün kulüplere gönderilecek.Raporu inceleyip salgın sürecini de değerlendirecek olan Bilim Kurulu, onay verirse liglerin perdesi 12 Haziran'da açılacak... Seyircisiz oynanacak olan maçların 7 haftada bitirilmesi hedefleniyor.