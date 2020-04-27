Arjantin'de son dakika gelişmesi: Ligler iptal edildi

Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebi ile tüm dünyada liglere ara verilirken, Arjantin'de ise ligler iptal edildi.

Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Chiqui Tapia yaptığı açıklamada, liglerin tamamının iptal edildiği duyurdu. Mevcut puan durumuna göre kupalara katılacak takımların belirleneceğini söyleyen Tapia, 2 yıl boyunca küme düşmenin de yapılmayacağını aktardı.

Gerekli önlemleri aldıklarını vurgulayan Chiqui Tapia, ligin uygun zaman geldiğinde açılacağını söyledi.

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