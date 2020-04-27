Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Arjantin'de son dakika gelişmesi: Ligler iptal edildi

Arjantin'de son dakika gelişmesi: Ligler iptal edildi

Başkanı , corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle liglerin iptal edildiğini açıkladı. Konuyla ilgili konuşan Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Chiqui Tapia yaptığı açıklamada mevcut puan durumuna göre kupalara katılacak takımların belirleneceğini söyledi.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 28.4.2020 00:22 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 00:28 ABONE OL
Arjantin'de son dakika gelişmesi: Ligler iptal edildi

Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebi ile tüm dünyada liglere ara verilirken, Arjantin'de ise ligler iptal edildi.

Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Chiqui Tapia yaptığı açıklamada, liglerin tamamının iptal edildiği duyurdu. Mevcut puan durumuna göre kupalara katılacak takımların belirleneceğini söyleyen Tapia, 2 yıl boyunca küme düşmenin de yapılmayacağını aktardı.

Gerekli önlemleri aldıklarını vurgulayan Chiqui Tapia, ligin uygun zaman geldiğinde açılacağını söyledi.

Barcelona, coronayla mücadele için bunu yaptı! Nou Camp... İngiltere Premier Lig'de 3 takımdan flaş karar İtalya Başbakanı tarih vermişti! Federasyon başkanından flaş Serie A açıklaması

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
Arjantin'de son dakika gelişmesi: Ligler iptal edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA