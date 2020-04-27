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F.Bahçe bombayı patlatıyor! Jose Callejon...

Son dakika transfer haberleri... Bu sezon şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe gözünü önümüzdeki sezona dikti. Sarı lacivertli kulüp transfer çalışmalarına hız verdi ve gözünü ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan José Callejón'a dikti.

Giriş Tarihi: 27.4.2020 14:49 ABONE OL
F.Bahçe bombayı patlatıyor! Jose Callejon...

Listesinde birçok isim bulunan Fenerbahçe, Napoli'nin yıldız futbolcusu Callejon'u gündemine almıştı. İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jose Callejon'un Fenerbahçe ile bir görüşme gerçekleştirdiği doğrulandı.

Sarı-Lacivertliler'in Callejon'a 2 yıl sözleşme ve toplam 5 milyon Euro garanti ücret teklif yaptığı iddia edilmişti. İspanyol futbolcunun ise yıllık 3 milyon Euro talep ettiği ve transferin maddi şartlar nedeniyle gerçekleşmediği belirtilmişti.

Calcio Napoli 24, İspanyol oyuncunun Fenerbahçe ile görüştüğünü açıkladı. La Liga kulüplerinden de teklifler alan sağ kanat oyuncusunun Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

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33 yaşındaki Callejon'un Fenerbahçe ile yaptığı görüşmeye rağmen ülkesine dönmek istediği belirtildi. İspanyol oyuncu ile özellikle La Liga ekiplerinden Valencia'nın ilgilendiği iddia ediliyordu.

Haberde kontratı bitecek bir başka isim Mertens için ise Inter'in yakın seçenek olduğu belirtildi. Hollandalı oyuncunun da ismi özellikle Premier Lig ekipleri Chelsea ve Liverpool ile anılıyordu.

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F.Bahçe bombayı patlatıyor! Jose Callejon...
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