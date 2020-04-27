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'den için anma mesajı

, kulübün tarihinde önemli bir yere sahip olan 'i andı. Sarı-lacivertli kulübün ilk yıllarında forma giyen Sporel, aynı zamanda başkanlık da yapmıştı. Hasan Kamil Sporel için Twitter'dan bir mesaj yayımlandı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 27.4.2020 13:37 ABONE OL
Fenerbahçe'den Hasan Kamil Sporel için anma mesajı

Fenerbahçe, kulübün ilk yıllarında forma giyen ve bir dönem de başkanlık yapan Hasan Kamil Sporel için anma mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Çubuklu ile ilk kez bir maçta üç gol atma başarısı gösteren, Türk Milli Takımı'mızın ilk kaptanı, eski başkanımız, kaptanımız Hasan Kamil Sporel'i saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Zeki Rıza Sporel'in ağabeyi de olan Hasan Kamil Sporel, 4 Ocak 1914'te Galatasaray ile oynanan ve 4-2 kazandıkları İstanbul Ligi derbisinde 3 gol birden atarak sarı-lacivertilerin tarihi rekabetteki ilk galibiyetinde başrolü oynadı.

Sporel, söz konusu derbide kaydettiği birinci golle Fenerbahçe formasıyla Galatasaray ağlarını havalandıran ilk futbolcu unvanını alırken, attığı 3 golle de sarı-lacivertli formayla "hat-trick" yapan ilk futbolcu olmayı başardı.


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Fenerbahçe'den Hasan Kamil Sporel için anma mesajı
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