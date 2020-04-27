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Forvete milli takviye: Enes

Giriş Tarihi: 27.4.2020 ABONE OL
Forvete milli takviye: Enes
Galatasaray, bonservisi İspanyol ekibi Villarreal'de olan ve Real Valladolid'de kiralık olarak forma giyen milli futbolcu Enes Ünal'ı gündemine aldı. İspanyol basınından Mundo Deportivo, sarı-kırmızılıların 22 yaşındaki forveti kadrosuna katmak istediğini belirtirken, "Kiralık gittiği Levante ve Valladolid'de beklenen seviyede ilerleyemedi. 2022'ye kadar sözleşmesinin bulunmasına karşın kulüpten ayrılacağı çok açık" ifadelerini kullandı. Bu sezon Valladolid'de 26 maça çıkan Enes, 6 gol ve 2 asist kaydetti.
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Forvete milli takviye: Enes
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