Galatasaray'ı eledikleri için kilise yaptırıyor! Steaua Bükreş...

Galatasaray, 2008-2009 sezonunda Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Romanya temsilcisi Steaua Bükreş ile karşılaştı. Sarı kırmızılı takım eşleşmenin ilk maçında Rumen temsilcisi ile sahasında 2-0 geriye düştüğü maçı 2-2'ye getirdi ve turu deplasmana bıraktı. O maçta Galatasaray'ın 2 golü de Nonda'dan geldi. Acak rövanşta işler istendiği gibi gitmedi ve ilk maçta da Galatasaray'ın ağlarına bir gol gönderen Bănel Nicoliţă, Steaua Bükreş'e galibiyeti getiren golü attı ve Rumen temsilcisi 1-0'lık skorla Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etti.

Bu eşleşmeden yıllar sonra Steaua Bükreş Başkanı Becali'den itiraf geldi. Becali, 2008 yılında Galatasaray'ı eledikleri takdirde bir kilise yaptırma sözü verdiğini ve bu sözünü geç de olsa tutacağını açıkladı.



İşte Becali'nin açıklamaları:



Galatasaray ile oynadığımız maçtan önce düşündüğüm bir projeydi. 'Türkleri elersek, bir kilise yaptıracağım' şeklinde Tanrı'ya söz vermiştim.

Bir kilise yaptırmak o kadar kolay olmadığından bu zamana kadar geldik. Yeri bulmak, gerekli izinleri almak gerekiyordu.



Bununla övünmek için falan anlatmıyorum, sordukları için cevap verdim. Bu konuda insan yalan söyleyemez, işin içinde bir kilise var. Romanya'ya çok daha fazla hastane, kilise, ev yaptırmak isterim ancak şu anda yapabildiğimi yapıyorum.



Bu olayın koronavirüs nedeniyle yarıda kalmasını istemedim ve inşaata devam ettim. Tüm Romanya insanına sağlık diliyorum ve onlar için Tanrı'ya dua ediyorum.

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