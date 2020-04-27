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'ın eski yıldızı dolandırıldı!

Bir dönem ülkemizde forması giyen ve ardından , Leipzig ve gibi takımlar ile futbol hayatına devam eden Portekizli futbolcu , arkadaşı tarafından dolandırıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.4.2020 19:17 ABONE OL
Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma dolandırıldı!

Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma, 2017-2019 yılları arasında Almanya'da oynarken en yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı.

Hem Alman hem de Hollanda basınında haberin detayları yer aldı. Portekizli futbolcu, Leipzig'de oynarken; en yakın arkadaşına mahkeme onaylı vekaletini verdi. Arkadaşı da bu vekaletle 2 yıl boyunca Bruma'nın banka hesaplarını boşalttı.

Milliyet'in haberine göre Şu anda PSV'de oynayan yıldız futbolcunun tam 3 milyon euro dolandırıldığı bildirildi. Bruma bu yaşanan olayı ise şubat ayında fark etti.

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Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma dolandırıldı!
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