Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'ın gözü UEFA'da! 2 yıldız satış listesinde

'ın gözü 'da! 2 yıldız satış listesinde

Corona virüsü salgını nedeniyle 'in askıya alındığı dönemde çalışmalarını hızlandıran 'da gözler 'dan gelecek kararda. Pandeminin sebep olduğu ekonomik zorluklardan dolayı kurallarının esnetilmesi gündemde. UEFA'dan böyle bir karar çıkarsa sarı-kırmızılı takımın eli rahatlayacak. Ancak işler Cimbom'un beklediği gibi gitmezse Marcao ya da Luyindama'dan biri transferde kaynak oluşturmak için satılacak.

Giriş Tarihi: 27.4.2020 09:26 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 09:27 ABONE OL
Galatasaray'ın gözü UEFA'da! 2 yıldız satış listesinde

Galatasaray'ın yeni sezon planlaması için gözü UEFA'nın vereceği Finansal Fair Play (FFP) kararında. Bir süredir UEFA'nın kıskacında olan Cimbom, corona virüsü sebebiyle FFP'nin askıya alınması durumunda önümüzdeki sezonun transferlerini sınırlamaya takılmadan rahatça yapabilecek.

Takvim'de yer alan habere göre FFP askıya alınırsa Galatasaray, "Sattığın kadar al" kuralından kurtulacak ve bonservis ödeyebilecek. Kısıtlama sürerse Luyindama veya Marcao'dan biri kaynak için satılacak. Sakatlığı öncesi Aston Villa, Luyindama için 14 milyon euro teklif etmişti.

Cimbom, FFP uygulaması sürdüğü takdirde takımdaki maaş yükünü de azaltmak durumda. Kısıtlama sürerse transfer listesindeki isimler son dönemdeki gibi kiralık oyuncular olacak.

Ryan Babel Galatasaray'a geri mi dönüyor? Ajax cephesinden flaş açıklama Galatasaray efsanesinden flaş Fatih Terim sözleri! Ozan Kabak gitti, Galatasaray'da gençler unutuldu

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'ın gözü UEFA'da! 2 yıldız satış listesinde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA