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'de futbolcular gruplar halinde çalıştı

Covid-19 salgını sebebiyle liglere verilen arada çalışmalarını evden sürdüren 'de futbolcular, belirlenen bazı kurallar dahilinde gruplar halinde 'nde çalışmaya başladı.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 27.4.2020 20:48 ABONE OL
Göztepe'de futbolcular gruplar halinde çalıştı

Covid-19 salgını sebebiyle liglere verilen arada çalışmalarını evden sürdüren Göztepe'de futbolcular, belirlenen bazı kurallar dahilinde gruplar halinde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde çalışmaya başladı.

İzmir ekibinden yapılan açıklamaya göre; 5 gruba ayrılan takım, gruplara verilen saatlerde tesislere gelecek ve bir diğer grup gelmeden tesisten ayrılmış olacak. Tesis soyunma odalarının, duşlarının ve yemekhanenin hizmet vermeyeceği de ifade edilirken, bu süreçte oyuncuların tesise girişlerinde ateş ölçümlerinin yapılacağı bildirildi. Ayrıca çalışmaların minimum personel ile gerçekleşeceği ve antrenman dışında tesiste maske takılmasının zorunlu olacağı vurgulandı.

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Göztepe'de futbolcular gruplar halinde çalıştı
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