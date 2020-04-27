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İlk kez yaptı! Corona virüsü...

Corona virüsü salgını nedeniyle 8 Haziran'a kadar askıya alınan 'de antrenmanlar da durmuştu. 1 ayı aşkın süredir idmanlardan uzak kalan ekiplerden , yeşil sahalara dönen ilk kulüp oldu. İngiliz basını, çalışmanın sosyal mesafe kuralına uyularak yapıldığını yazdı.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 27.4.2020 17:23 ABONE OL
İlk kez Arsenal yaptı! Corona virüsü...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde topçularını sahada idmanlara başlattı. COVID-19 salgını nedeniyle Mart ayından bu yana ertelenen Premier Lig'de tesislerde idmanlara başlayan ilk ekip Arsenal oldu.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Fransız forvet Alexandre Lacazette, Brezilyalı savunmacı David Luiz ve İsviçreli orta saha Granit Xhaka, kulübün London Colney tesislerine girerken görüldü. Futbolcuların, sahadaki sosyal mesafe kurallarına uyarak bireysel şekilde antrenman yaptığı ifade edildi.

İngiltere'de futbol 8 Haziran'a kadar askıya alınırken, Arsenal'in İspanyol teknik direktörü Mikel Arteta'ya 12 Mart'ta corona virüsü teşhisi konulmuş, o günden bu yana da hiçbir kulüp tesislerde idman yapmamıştı.

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İlk kez Arsenal yaptı! Corona virüsü...
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