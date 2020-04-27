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'ya 'sağlık' engeli!

'nın yeniden başlaması ve hızlı bir şekilde sona erdirilmesi planlanırken, sağlık bakanlığından flaş bir açıklama geldi. Salvador Illa, "Profesyonel futbolun yazdan önce döneceğini söylemek acımasız olur" açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi: 27.4.2020 11:03 ABONE OL
La Liga'ya 'sağlık' engeli!
Corona virüsü nedeniyle 12 Mart'tan bu yana askıya alınan La Liga'nın yeniden hızlı şekilde başlaması isteğine İspanya Sağlık Bakanı karşı çıktı.

İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa, La Liga'nın başlatılmasıyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Bu dönemde ligin başlamasının mümkün olmadığını söyleyen Illa, "Profesyonel futbolun yazdan önce döneceğini söylemek acımasız olur" açıklamasını yaptı. 12 Mart tarihinden bu yana oynanmayan La Liga, mayıs ayı sonuna kadar askıya alınmıştı. Sağlık Bakanı Illa, federasyonun talep etmesi durumunda sporculara günlük olarak test yapabileceklerini de sözlerine ekledi.
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La Liga'ya 'sağlık' engeli!
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