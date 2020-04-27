Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri PSG'de Alex Telles sesleri! Yorum yağdı

'de sesleri! Yorum yağdı

Fransız devi 'in sportif direktörü Leonardo, yaptığı paylaşımla taraftarları heyecanlandırdı. 'da ilk gönderisini yaplaşan Leonardo'ya yorumları yağdı. Taraftarların beklediği isim ise bir dönem 'da forma giyen 'ti.

Giriş Tarihi: 27.4.2020 12:12 ABONE OL
PSG'de Alex Telles sesleri! Yorum yağdı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'in sportif direktörlüğü görevini yürüten Leonardo, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşıma imzasını attı.

Instagram'daki ilk gönderisini yayınlayan Leonardo, bembeyaz bir kare paylaşınca taraftarlardan da yorumlar gecikmedi. Brezilyalı futbol adamına, yüzlerce "Alex Telles transferi mi?", "Telles'i açıkla" şeklinde mesajlar geldi.

Bilindiği gibi Porto forması giyen Brezilyalı futbolcunun adı son günlerde Fransız temsilcisi PSG ile anılıyor. Transfer gerçekleşirse, Galatasaray da Telles'in sözleşmesinde yer alan bir madde nedeniyle belirli bir miktar pay alacak. (Fotomaç)


GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
PSG'de Alex Telles sesleri! Yorum yağdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA