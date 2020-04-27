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Ronaldinho ilk kez konuştu! "Hapisten çıkınca..."

ve A 'nın eski efsane futbolcusu Ronaldinho, Paraguay'da sahte pasaportla ülkeye girdiği için tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti. 6 ay ceza alan Brezilyalı isim, 32 gün hapiste kaldıktan sonra kefaletini ödeyerek ev hapsine geçmişti. Paraguay'ın başkenti Asunsion'da bir otelde cezasının kalan kısmını çeken Ronaldinho, yaşadıklarını ilk kez anlattı.

Giriş Tarihi: 27.4.2020 16:35 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 17:14 ABONE OL
Ronaldinho ilk kez konuştu! Hapisten çıkınca...

Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho, geçtiğimiz aylarda Paraguay'a sahte pasaportla giriş yaptığı gerekçesiyle önce gözaltına alınmış ardından da tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Bir süre sonra kefaletle cezası ev hapsine çevrilen eski yıldız, yaşadıklarını anlattı.

Paraguay basınından ABC Color'a konuşan Ronaldinho, hapisteki günlerine dair ve ülkesine döndüğünde yapacaklarına ilişkin şunları dile getirdi: "Belgelerimizin illegal olduğunu öğrendiğimizde çok şaşırdık. Bu andan itibaren amacımız her zaman hukukla bu olayı aydınlatmaktı. Her şeyi hakime açık açık söyledik ve ne istiyorlarsa yaptık. Hayatımda asla böyle bir durum yaşayacağım aklıma gelmemişti. Tüm yaşamım insanları futbolla mutlu etmek için geçti. Hapiste karşılaştığım herkes bana çok iyi davrandı. Onlarla futbol oynadık, fotoğraf çektirdik. İmza verdim. Bütün bunlar bittiğinde yapacağım ilk şey Brezilya'ya dönüp corona virüsü nedeniyle evde karantinada olan anneme sarılmak olacak." (Fotomaç)

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Ronaldinho ilk kez konuştu! "Hapisten çıkınca..."
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