Ronaldinho ilk kez konuştu! "Hapisten çıkınca..."

Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho, geçtiğimiz aylarda Paraguay'a sahte pasaportla giriş yaptığı gerekçesiyle önce gözaltına alınmış ardından da tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Bir süre sonra kefaletle cezası ev hapsine çevrilen eski yıldız, yaşadıklarını anlattı.

Paraguay basınından ABC Color'a konuşan Ronaldinho, hapisteki günlerine dair ve ülkesine döndüğünde yapacaklarına ilişkin şunları dile getirdi: "Belgelerimizin illegal olduğunu öğrendiğimizde çok şaşırdık. Bu andan itibaren amacımız her zaman hukukla bu olayı aydınlatmaktı. Her şeyi hakime açık açık söyledik ve ne istiyorlarsa yaptık. Hayatımda asla böyle bir durum yaşayacağım aklıma gelmemişti. Tüm yaşamım insanları futbolla mutlu etmek için geçti. Hapiste karşılaştığım herkes bana çok iyi davrandı. Onlarla futbol oynadık, fotoğraf çektirdik. İmza verdim. Bütün bunlar bittiğinde yapacağım ilk şey Brezilya'ya dönüp corona virüsü nedeniyle evde karantinada olan anneme sarılmak olacak." (Fotomaç)

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Ronaldinho'nun cezası ev hapsine çevrildi

Ronaldinho'ya 4 yıldızlı ev hapsi