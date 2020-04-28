5 oyuncu değişikliği geliyor

FIFA, Koronavirüs sonrası sezonu tamamlamak için yoğun bir maç takvimine girecek olan futbolda önemli bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. FIFA'nın teklifine göre, takımlar 90 dakika içeresinde 5 oyuncu değişimi hakkına sahip olacak. Söz konusu değişikliklerin 3'ü maç oynanırken yapılacak. Takımlar diğer iki hakkını ise devre arasında kullanabilecek. Futbolun kurallarını belirleyen merci olan Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) sunulan bu teklifi onaylaması bekleniyor. FIFA yetkilileri, kural değişiminin uzun süre sahalardan uzak kalan futbolcuların sağlığını koruma amaçlı ve dönemsel olduğunu söyledi.