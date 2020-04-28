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tarihe geçti! Bir ilki başardı

İspanyol devi , sportif başarılarının yanı sıra ekonomik olarak da rakiplerinin önünde yer almayı başarıyor. Katalan ekibi, toplamda 1 milyar euronun üzerinde kazanç sağlayarak Avrupa'nın en çok gelir elde eden kulübü oldu ve adını tarihe yazdırdı.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 28.4.2020 13:28 ABONE OL
Barcelona tarihe geçti! Bir ilki başardı

İspanya'nın ve Avrupa'nın en önemli ekiplerinden birisi olan Barcelona, geliriyle dikkat çekti. Transfer gelirleri de dahil olmak üzere toplamda 1 milyar euronun üzerinde kazancı olan Katalan ekibi, bu sınırı geçen ilk futbol kulübü olmayı başardı.

Transfer gelirleri dışında Barcelona'nın maç günü gelirleri, naklen yayın hakları ve ticari kazançlarından toplamda 840 milyon 800 bin euroluk geliri kayıtlara geçti. Buna karşın Fransa'nın Paris Saint-Germain ekibi ise, 2019 yılında borçlarını 70 milyon euro azaltarak, mali yapısı en güçlü kulüp unvanını kazandı.

Premier Lig'de bu sezon için ön görülen gelir ise, rakiplerini geride bıraktı. Premier Lig'in toplam geliri 6 milyar euro olarak hesaplandı. Bunun dışında 5 büyük ligin naklen yayın gelirleri de raporda yer aldı. İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya ve Fransa Ligi'nde naklen yayın gelirleri toplam 8.1 milyar euro olarak belirtildi.

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Barcelona tarihe geçti! Bir ilki başardı
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