De Gea açıkladı! Ayrılacak mı?

Manchester United'ın İspanyol eldiveni David De Gea geleceği hakkında konuştu. Her transfer döneminde adı Manchester United'dan ayrılacak yıldızlar arasında gösterilen De Gea kariyerine United'da devam etmek istediğini açıkladı.

İspanyol eldiven yaptığı açıklamada "Yaşlanıyorum, ancak bu güzel kulübün bir parçası olduğum için oldukça mutluyum. Yakında buradaki 10. yılım dolacak ve umut ediyorum ki daha uzun süre burada kalırım" dedi.

2011 yılında Atletico Madrid'den United'a gelen başarılı kaleci 9 sezondur Kırmızı Şeytanların kalesini koruyor. David De Gea, geçtiğimiz Eylül ayında kulübüyle olan sözleşmesini 2023 yılının Haziran ayına kadar uzatmıştı.

Fenerbahçe'den çılgın Cavani planı!

Galatasaray'dan flaş operasyon! 3 'Mert' birden

Emre'den flaş transfer hamlesi! O isimle görüştü

Dünya devi Jorginho'nun peşinde!

Arda Turan'dan flaş sözler: Galatasaray Fenerbahçe'nin her zaman altındaydı!

Rakitic transferinde yarış kızıştı!

Beşiktaş'tan transfer harekatı! İki kanat birden...

Karantina Deniz Türüç'e yaradı! İşte son hali...