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Dünya devi 'nun peşinde!

İtalya Serie A takımlarından, temsilcimiz Merih Demiral'ın da formasını giydiği , transferde harekete geçti. Siyah-beyazlılar, Sarri'nin eski öğrencisi olan 'nun peşinde.

Giriş Tarihi: 28.4.2020 11:04 ABONE OL
Dünya devi Jorginho'nun peşinde!

Serie A'da şampiyonluklara ambargo koyan Juventus, transferdeki hedefini belirledi. Torino ekibinin transfer listesindeki isim ise Chelsea'nin başarılı orta saha oyuncusu Jorginho...

Napoli'de beraber çalıştığı Jorginho'yu Chelsea'ye transfer eden Maurizio Sarri, Beinsports'un haberine göre oyuncuyu bu kez de çalıştırdığı Juventus'a istiyor.

Bakalım Maurizio Sarri, Jorginho'yu bir kez daha çalıştırdığı takıma transfer edebilecek mi?

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Dünya devi Jorginho'nun peşinde!
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