Serie A'da şampiyonluklara ambargo koyan Juventus, transferdeki hedefini belirledi. Torino ekibinin transfer listesindeki isim ise Chelsea'nin başarılı orta saha oyuncusu Jorginho...

Napoli'de beraber çalıştığı Jorginho'yu Chelsea'ye transfer eden Maurizio Sarri, Beinsports'un haberine göre oyuncuyu bu kez de çalıştırdığı Juventus'a istiyor.

Bakalım Maurizio Sarri, Jorginho'yu bir kez daha çalıştırdığı takıma transfer edebilecek mi?

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